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Свитолина одержала очередную победу на турнире в Абу-Даби

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Первая ракетка Укораины победила россиянку Веру Звонареву.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в 1/8 финала стартового турнира сезона WTA в Абу-Даби.

В 1/16 финала украинская теннисистка уверенно обыграла россиянку Веру Звонареву. После победы в первом сете со счетом 6:4 Свитолина не дала сопернице ни одного шанса, выиграв второй сет со счетом 6:1.

В следующем раунде Свитолина сыграет против еще одной россиянки Екатерины Александровой, которая в 1/16 финала в трех сетах обыграла британскую теннисистку Хитер Уотсон.

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Теги: WTA, Элина Свитолина
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