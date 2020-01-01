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Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

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Украинская теннисистка в трех сетах обыграла Се Сювэй из Тайваня.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала стартового турнира сезона WTA в Абу-Даби.

В матче 1/16 финала Костюк в трех сетах обыграла тайваньскую теннисистку Се Сювей. Первый сет Костюк выграла со счетом 6:3 и была близка к победе во втором сете. Однако, при счете 5:1 Се Сювэй выиграла четыре гейма подряд и взяла сет на тай-брейке со счетом 6-7. В решающем, третьем сете украинка поначалу проигрывала 1-3, после чего выиграла пять геймов кряду и матч — 6:3.

В четвертьфинале Костюк предстоит встреча со словенкой Тамарой Зиданшек, которая в двух сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес.

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Теги: WTA, Марта Костюк
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