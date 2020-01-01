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Свитолина: Как для первого матча — выступила вполне достойно

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Вторая ракетка Украины прокомментировала первый матч на турнире в Абу-Даби.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
WTA

Вторая ракетка Украины прокомментировала свою первую игру на стартовом турнире сезона WTA в Абу-Даби, в которой она обыграла американку Джессику Регулу.

“Мне очень понравилось. Условия были непростыми — был ветер, который постоянно менялся пожтому я пыталась оставаться сосредоточенной на том, что делаю на корте. В итоге игра получилась ровной. Как для первого матча — выступила вполне достойно”, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

В 1/16 финала Свитолина сыграет против российской теннисистки Веры Звонаревой.

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Теги: WTA, Элина Свитолина
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