Свитолина: Как для первого матча — выступила вполне достойно

Вторая ракетка Украины прокомментировала первый матч на турнире в Абу-Даби.

Вторая ракетка Украины прокомментировала свою первую игру на стартовом турнире сезона WTA в Абу-Даби, в которой она обыграла американку Джессику Регулу.

“Мне очень понравилось. Условия были непростыми — был ветер, который постоянно менялся пожтому я пыталась оставаться сосредоточенной на том, что делаю на корте. В итоге игра получилась ровной. Как для первого матча — выступила вполне достойно”, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

В 1/16 финала Свитолина сыграет против российской теннисистки Веры Звонаревой.