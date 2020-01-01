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Украинки узнали своих соперниц в 1/16 финала турнира в Абу-Даби

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В следующий раунд прошли все три украинские теннисистки.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Бондаренко узнали споерниц, с которыми сыграют в 1/16 финала стартового турнира сезона WTA в Абу-Даби.

Бондаренко сыграет против тунисской теннисистки Унс Джабер, которая в первой игре выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой 7:6, 6:3. Соперницей Костюк стала Се Сювэй из Тайваня, победившая в 1/32 чешку Маркету Вондроушову 3:6, 6:3, 7:6. А Элина Свитолина сыграет против российской теннисистки Веры Звонаревой, в первом раунде обыгравшей француженку Амандин Эсс.

Напоминаем, что ранее стало известно о положительном допинг-тесте у украинской теннисистки Даяны Ястремской.

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