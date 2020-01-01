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Костюк выбыла из туринра в Абу-Даби в парном разряде

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Украинская теннисистка и её словенская напарница уступили японскому дуэту.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк и Андрея Клепач выбыли из борьбы в парном разряде стартового турнира сезона WTA в Абу-Даби.

Украинско-словенская пара в 1/16 финала в трех сетах уступила японкам Шуко Аояма и Эне Шибахара.

Костюк и Клепач со счетом 6:4 выиграли первый сет, однако на тай-брейке со счетом 5:7 проиграли во втором. В решающем, третьем сете игра дошла до матчболов, где у украинки и словенки были шансы на победу, однако, в итоге выиграли Аояма и Шибахара.

Напоминаем, что украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований после того, как сдала положительный допинг-тест. 

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Теги: WTA, Марта Костюк
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