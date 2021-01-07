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Ястремская: Твердо заявляю, что никогда не принимала запрещенных препаратов

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Препарат, который обнаружили у теннисистки, предназначен для лечения мужчин.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на своем Twitter-аккаунте опубликовала письмо, в котором утверждает, что не принимала запрещенного препарата.

«Несколько дней назад мне пришло уведомление от ITF о том, что у в моей пробе от 24 ноября 2020 года выявили следы распада местеролона.

Я твердо заявляю, что никогда не принимала никаких веществ для улучшения спортивных результатов и запрещенных препаратов. Я удивлена и шокирована, поскольку за две недели до того теста, 9 ноября 2020 года, в линце я сдала отрицательный тест. После этого турнира я завершила сезон для того, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона.

В моей пробе нашли очень малую концентрацию продуктов распада местеролона. В связи с этим и в связи с предыдущим негативным тестом я получила научное заключение о том, что результат может быть связан с загрязнением. Кроме того, мне сообщили о том, что этот препарат используется для лечения мужчин, а женщинам его не советуют из-за серьезных побочных эффектов», - написала Ястремская.

Также теннисистка сообщила о том, что разбирательство проходит конфиденциально и потому сейчас она не сможет делиться дальнейшей информацией, однако со своей командой она делает все, чтобы очистить свое имя. 

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Теги: Даяна Ястремская, допинг
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Orzy    07.01.2021, 22:59
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