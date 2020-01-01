Халеп заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира рассказала о болезни в своих соцсетях.

Известная румынская теннисистка Симона Халеп сдала положительный тест на коронавирус.

О своей болезни вторая ракетка мира рассказало в своих социальных сетях. По словам Симоны, он находится дома и чувствует себя хорошо.

“Всем привет, я хочу сообщить, что получили положительный результат теста на COVID-19. Я нахожусь дома на самоизоляции, и быстро поправляюсь - у меня легкие симптомы болезни.

Я чувствую себя хорошо и мы пройдем через это вместе“, - написала Халеп в Twitter.

Ранее сообщалось, что голкипер Динамо Денис Бойко заболел коронавирусом.