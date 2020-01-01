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Костюк на отказе соперницы вышла в финал турнира ITF

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Марта Костюк предпримет вторую попытку выиграть крупнейший титул в карьере.
Костюк на отказе соперницы вышла в финал турнира ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал турнира ITF в американском Тайлере.

Костюк, посеянная под восьмым номером, должна была встретиться с Кэтрин Беллис, однако американка снялась до начала матча.

На прошлой неделе Костюк играла против Беллис в финале 80-тысячника в Мэйконе, который не смогла доиграть из-за судорог, снявшись с матча в третьем сете.

В финале Марта сыграет против победительницы второго полуфинала между Энн Ли из США и бельгийки Грет Миннен.

Финал на прошлой неделе для Костюк был крупнейшим на профессиональном уровне. Пока в финальных матчах она трижды выигрывала и четырежды проиграла.

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