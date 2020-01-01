Ястремская вышла в третий раунд на турнире в Нью-Йорке

Дальше украинка сыграет с бывшей первой ракеткой мира.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке (США).

В матче 1/16 наша спортсменка одержала победу над американкой Бернардой Перой.

Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) 7:6, 4:6, 6:3

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Ястремская реализовала пять брейк-поинтов из шести, шесть раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Ястремская сыграет с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Ранее теннисистки ни разу не играли между собой.

Ранее Даяна обыграла Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке.