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Стаховский выиграл стартовый матч на турнире в Праге

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Украинец продолжит свое выступление на соревнованиях в Чехии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский одержал победу в своем стартовом матче на турнире серии ATP Challenger в Праге (Чехия).

Украинец в трех сетах переиграл представителя Португалии Фредерико Феррейра-Силву.

Прага. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 12) - Фредерико Феррейра-Силва (Португалия) - 2:6, 7:6 (4), 7:6 (5)

Матч продолжался два с половиной часа. Уступив в первом сете, наш спортсмен сумел сначала выровнять ситуацию на корте, а потом и вовсе одержать победу в поединке.

В третьем круге Сергей встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
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