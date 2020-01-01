Стаховский выиграл стартовый матч на турнире в Праге

Украинец продолжит свое выступление на соревнованиях в Чехии.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский одержал победу в своем стартовом матче на турнире серии ATP Challenger в Праге (Чехия).

Украинец в трех сетах переиграл представителя Португалии Фредерико Феррейра-Силву.

Прага. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина, 12) - Фредерико Феррейра-Силва (Португалия) - 2:6, 7:6 (4), 7:6 (5)

Матч продолжался два с половиной часа. Уступив в первом сете, наш спортсмен сумел сначала выровнять ситуацию на корте, а потом и вовсе одержать победу в поединке.

В третьем круге Сергей встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов.