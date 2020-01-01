Ястремская: Я хотела сняться с матча во втором сете

Украинка подвернула лодыжку, но сумела выстоять и одержать победу.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала победу над Винус Уильямс в первом круге турнира серии Premier 5 Western & Southern Open.

“Я очень рада, что выиграла, и в то же время мне грустно, потому что в первом сете у меня были очень хорошие возможности. Потом я подвернула лодыжку и, если быть честной, полностью переключилась. Я начала думать о боли, о том, как я ее подвернула и что будет дальше.

После первого гейма во второй партии я хотела сняться с матча. Но в следующем гейме, когда я подавала, то решила, что не буду сниматься. Я решила играть до конца. Не важно, какой будет итог, нужно было завершить матч. Мне приходилось справляться с болью.

Я старалась играть проще, успокоилась и начала принимать правильные решения. Я не думала об особой игре, я не могла хорошо двигаться. Я просто начала возвращать мяч на ту сторону корта и это стало ключевым фактором“, - цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Уильямс.