Ястремская - Уильямс: обзор победного матча украинки в Нью-Йорке

Даяна Ястремская в напряженной борьбе вырвала путевку во второй круг Western & Southern Open.

Ястремская - Уильямс: обзор матча Getty Images

В матче первого тура турнира серии Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорке вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла Винус Уильямс - 5:7, 6:2, 7:5.

В первом сете украинка проиграла, но потом собралась и выиграла два последующих сета, что позволило Даяне выйти в следующий круг.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Уильямс:

Отметим, что во втором раунде Ястремская сыграет против Бернарды Перы из США.