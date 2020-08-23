Переключиться на мобильную версию

Ястремская - Уильямс: обзор победного матча украинки в Нью-Йорке

Комментариев: 1
Даяна Ястремская в напряженной борьбе вырвала путевку во второй круг Western & Southern Open.

Ястремская - Уильямс: обзор матча
Ястремская - Уильямс: обзор матча
Getty Images

В матче первого тура турнира серии Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорке вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла Винус Уильямс - 5:7, 6:2, 7:5.

В первом сете украинка проиграла, но потом собралась и выиграла два последующих сета, что позволило Даяне выйти в следующий круг.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Уильямс:

Отметим, что во втором раунде Ястремская сыграет против Бернарды Перы из США.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Винус Уильямс, видео обзор матча, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  23.08.2020, 11:52
Оценка:  +1
гость
Против бабушки еле вытащила.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь