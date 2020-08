Ястремская обыграла Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начала свое выступление на турнире серии Premier 5 Western & Southern Open.

В стартовом матче турнира наша соотечественница встретилась с американкой Винус Уильямс и в напряженной борьбе сумела одержать победу.

Трехсетовый поединок продолжался 2 часа 35 минут и за это время Даяна подала 9 эйсов, сделала 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10-ти брейк-поинтов.

Western & Southern Open, первый круг

Открытые корты, хард

Даяна Ястремская (Украина) - Винус Уильямс (США) - 5:7, 6:2, 7:5

A victorious effort by @D_Yastremska 💪



The No.16 seed charges back from a set down to overcome Williams 5-7, 6-2, 7-5 at @CincyTennis. pic.twitter.com/RVkNhzLqGE