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Ястремская обыграла Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке

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Украинка добыла победу в трех сетах.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начала свое выступление на турнире серии Premier 5 Western & Southern Open.

В стартовом матче турнира наша соотечественница встретилась с американкой Винус Уильямс и в напряженной борьбе сумела одержать победу.

Трехсетовый поединок продолжался 2 часа 35 минут и за это время Даяна подала 9 эйсов, сделала 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10-ти брейк-поинтов.

Western & Southern Open, первый круг
Открытые корты, хард

Даяна Ястремская (Украина) - Винус Уильямс (США) - 5:7, 6:2, 7:5

Отметим, что Уильямс совершила 6 подач навылет, 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 14-ти брейк-поинтов.

В следующем раунде Ястремская проведет матч против Бернарды Перы из США.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Винус Уильямс
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