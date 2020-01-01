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Костюк вышла в основную сетку US Open

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Украинка выступит на престижном турнире.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк вышла в основную сетку US Open.

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Как сообщает журналист Марко Храстар, украинка пробилась в основную стадию турнира из-за того, что с турнира снялась словенка Полона Герцог.

Стоит отметить, что для Костюк это выступление станет дебютным на Открытом чемпионате США.

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. 

Ранее сообщалось, что Цуренко пробилась в основную сетку US Open.

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Теги: Марта Костюк, теннис, Открытый чемпионат США, US Open
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