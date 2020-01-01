Свитолина заявилась на Ролан Гаррос

Украинка также выступит на турнире в Италии.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина выступит на крупных турнирах, которые состоятся осенью. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Отмечается, что украинка заявилось на турнир в Риме (Италия), который стартует 21 сентября. Также Свитолина сыграет на Ролан Гаррос, старт которого намечен на 28 сентября.

Эти соревнования могут стать для Элины первыми после возобновления сезона, потому что ранее она решила пропустить US Open и американскую серию турниров.