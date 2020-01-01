Цуренко пробилась в основную сетку US Open

Украинка не будет проходить квалификацию.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку Открытого чемпионата США.

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Спортсменка не будет участвовать в квалификации из-за отказа австралийки Присциллы Хон.

Вся причина в том, что теннисистка отказалась от выступления из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что если еще одна из участниц основной сетки откажется от US Open, то в основную сетку также попадет украинка Марта Костюк.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира пропустит US Open.