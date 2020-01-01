Цуренко пробилась в основную сетку US Open
Украинка не будет проходить квалификацию.
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку Открытого чемпионата США.
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Спортсменка не будет участвовать в квалификации из-за отказа австралийки Присциллы Хон.
Вся причина в том, что теннисистка отказалась от выступления из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что если еще одна из участниц основной сетки откажется от US Open, то в основную сетку также попадет украинка Марта Костюк.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира пропустит US Open.
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