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Цуренко пробилась в основную сетку US Open

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Украинка не будет проходить квалификацию.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку Открытого чемпионата США.

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Спортсменка не будет участвовать в квалификации из-за отказа австралийки Присциллы Хон.

Вся причина в том, что теннисистка отказалась от выступления из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что если еще одна из участниц основной сетки откажется от US Open, то в основную сетку также попадет украинка Марта Костюк.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира пропустит US Open.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, Открытый чемпионат США, US Open
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