Свитолина – в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes

Первые девять мест - теннисистки.

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года.

Главной особенностью рейтинга стало то, что первые девять мест в десятке лучших заняли теннисистки.

Вашему вниманию ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года:

1) Наоми Осака – 37,4 млн долларов (3,4 - призовые, 34 – контракты);

2) Серена Уильямс – 36 млн (4 – призовые, 32 – контракты);

3) Эшли Барти – 13,1 млн (10,1 – призовые, 3 – контракты);

4) Симона Халеп – 10,9 млн (6,9 – призовые, 4 – контракты);

5) Бьянка Андрееску – 8,9 млн (4,9 – призовые, 4 – контракты);

6) Гарбинье Мугуруса – 6,6 млн (2,1 – призовые, 4,5 – контракты);

7) Элина Свитолина – 6,4 млн (5,4 – призовые, 1 – контракты);

8) София Кенин – 5,8 млн (4,8 – призовые, 1 – контракты);

9) Анжелик Кербер – 5,3 млн (1,3 – призовые, 4 – контракты).

10) Алекс Морган - 4,6 млн (400 тыс - бонусы, 4.2 - контракты)

Отметим, что Forbes составил рейтинг по прибыли, которая была заработана в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.