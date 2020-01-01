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Свитолина – в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes

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Первые девять мест - теннисистки.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года.

Главной особенностью рейтинга стало то, что первые девять мест в десятке лучших заняли теннисистки.

Вашему вниманию ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года:

1) Наоми Осака – 37,4 млн долларов (3,4 - призовые, 34 – контракты);
2) Серена Уильямс – 36 млн (4 – призовые, 32 – контракты);
3) Эшли Барти – 13,1 млн (10,1 – призовые, 3 – контракты);
4) Симона Халеп – 10,9 млн (6,9 – призовые, 4 – контракты);
5) Бьянка Андрееску – 8,9 млн (4,9 – призовые, 4 – контракты);
6) Гарбинье Мугуруса – 6,6 млн (2,1 – призовые, 4,5 – контракты);
7) Элина Свитолина – 6,4 млн (5,4 – призовые, 1 – контракты);
8) София Кенин – 5,8 млн (4,8 – призовые, 1 – контракты);
9) Анжелик Кербер – 5,3 млн (1,3 – призовые, 4 – контракты).
10) Алекс Морган - 4,6 млн (400 тыс - бонусы, 4.2 - контракты)

Отметим, что Forbes составил рейтинг по прибыли, которая была заработана в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, рейтинг, Forbes
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