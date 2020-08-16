Украинская теннисистка сменила гражданство

Анастасия Шошина получила польский паспорт.

Украинская теннисистка Анастасия Шошина сменила гражданство. Об этом сообщает Большой теннис Украины со ссылкой на tenisklub.pl.

Отмечается, что 22-летняя девушка, которая уже десять лет живет и тренируется в Польше, в прошлом году подала документы на получение польского гражданства, и спустя год стала обладательницей польского паспорта.

Анастасия родилась в Харькове. Под украинским флагом она выиграла пять одиночных титулов ITF и десять парных. Рекордной для нее является 381-я позиция в рейтинге WTA. На данный момент она занимает 443-ю строчку.