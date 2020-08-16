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Украинская теннисистка сменила гражданство

Комментариев: 3
Анастасия Шошина получила польский паспорт.
Анастасия Шошина
Анастасия Шошина
ФТУ

Украинская теннисистка Анастасия Шошина сменила гражданство. Об этом сообщает Большой теннис Украины со ссылкой на tenisklub.pl.

Отмечается, что 22-летняя девушка, которая уже десять лет живет и тренируется в Польше, в прошлом году подала документы на получение польского гражданства, и спустя год стала обладательницей польского паспорта.

Анастасия родилась в Харькове. Под украинским флагом она выиграла пять одиночных титулов ITF и десять парных. Рекордной для нее является 381-я позиция в рейтинге WTA. На данный момент она занимает 443-ю строчку.

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Теги: теннис, Анастасия Шошина
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Комментариев (3)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  16.08.2020, 18:14
Оценка:  0
гость
Славик Украинцев
SergioS    16.08.2020, 17:36
Оценка:  -1
SergioS
Ух ты. А кто это?
гость  (аноним)  16.08.2020, 17:07
Оценка:  -2
гость
НАСТЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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