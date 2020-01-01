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Цуренко сообщила, почему снялась с турнира в Праге

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Украинка не явилась на игру.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко назвала причину, почему снялась с турнира в Праге.

“Причина отказа та же, что и была в Палермо - это проблемы с левым ребром. По ходу турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки“.

Цуренко также поделилась мнением о возможном участии на US Open.

“Дальше буду ждать, попаду ли я в основу US Open или же буду играть на турнире WTA 125k в Праге. Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке“, - цитирует Цуренко Большой теннис Украины.

Отметим, что Костюк потерпела поражение на турнире в Праге.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, Прага
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