Цуренко снялась с турнира в Праге

Украинка без борьбы отдала сопернице путевку в четвертьфинал соревнований.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не явилась на матч против румынки Аны Богдан, который должен был состояться в рамках 1/8 финала турнира в Праге (Чехия).

Таким образом, представительница Румынии сыграет в четвертьфинале соревнований, где встретится с чешкой Кристиной Плишковой.

Прага. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) - Ана Богдан (Румыния) - неявка Цуренко

По информации btu.org.ua, наша спортсменка снова испытывает проблемы с левым ребром. Ранее по этой причине Леся не смогла выступить на турнире в Палермо (Италия).