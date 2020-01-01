Костюк потерпела поражение на турнире в Праге

Украинка покинула турнир в Чехии.

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла итальянке Камиле Джорджи в рамках первого круга турнира серии WTA в Праге (Чехия).

Прага. Первый круг

Марта Костюк (Украина, Q) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 2:6, 6:7 (4)

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одной подачи на вылет и допустили по 4 двойных ошибки. Марта реализовала 5 брейк-поинтов из 10, ее соперница - 6 из 8.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко без проблем обыграла россиянку в первом круге турнира в Праге.