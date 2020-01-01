Переключиться на мобильную версию

Костюк потерпела поражение на турнире в Праге

Комментариев: 0
Украинка покинула турнир в Чехии.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла итальянке Камиле Джорджи в рамках первого круга турнира серии WTA в Праге (Чехия).

Прага. Первый круг
Марта Костюк (Украина, Q) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 2:6, 6:7 (4)

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одной подачи на вылет и допустили по 4 двойных ошибки. Марта реализовала 5 брейк-поинтов из 10, ее соперница - 6 из 8.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко без проблем обыграла россиянку в первом круге турнира в Праге.

Поделись:
Теги: теннис, Марта Костюк, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь