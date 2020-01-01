Цуренко без проблем обыграла россиянку в первом круге турнира в Праге
Украинка добыла победу в двух сетах.
Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу России Екатерину Александрову.
Прага. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, Q) - Екатерина Александрова (Россия, 5) - 6:2, 6:4
Матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время Леся не выполнила ни одной подачи на вылет и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету россиянки восемь двойных ошибок.
В следующем раунде соперницей украинки станет победительница матча Ана Богдан - Сторм Сандерс.
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