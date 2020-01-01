Цуренко без проблем обыграла россиянку в первом круге турнира в Праге

Украинка добыла победу в двух сетах.

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу России Екатерину Александрову.

Прага. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) - Екатерина Александрова (Россия, 5) - 6:2, 6:4

Матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время Леся не выполнила ни одной подачи на вылет и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету россиянки восемь двойных ошибок.

В следующем раунде соперницей украинки станет победительница матча Ана Богдан - Сторм Сандерс.