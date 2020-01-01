Ястремская снялась с турнира в Праге

Украинка отправилась на лечение.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с турнира WTA International Prague Open в Праге (Чехия).

Украинская теннисистка должна была сыграть с представительной Румынии Ириной-Камелией Бегу, но перед началом матча отказалась от игры.

Все дело в том, что украинка почувствовала проблемы с зубами.

Напомним, что Леся Цуренко сумели пробиться в финал квалификации на турнире в Праге.

Ранее Ястремская вылетела из турнира в Палермо.