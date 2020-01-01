Ястремская снялась с турнира в Праге
Украинка отправилась на лечение.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с турнира WTA International Prague Open в Праге (Чехия).
Украинская теннисистка должна была сыграть с представительной Румынии Ириной-Камелией Бегу, но перед началом матча отказалась от игры.
Все дело в том, что украинка почувствовала проблемы с зубами.
Напомним, что Леся Цуренко сумели пробиться в финал квалификации на турнире в Праге.
Ранее Ястремская вылетела из турнира в Палермо.
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