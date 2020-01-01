Костюк пробилась в финал квалификации в Праге

Украинка в трех сетах обыграла чешку.

Украинская теннисистка Марта Костюк сумела выйти в финал квалификации турнира в Праге.

Во втором раунде квалификации 18-летняя спортсменка обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову 6:1, 2:6, 6:2.

Матч продолжался один час и 30 минут. За это время Костюк реализовала семь брейк-поинтов из девяти, что касается ее соперницы, то Тереза сумела реализовать пять из восьми.

В финале квалификации Костюк сыграет с победительницей пары Джессика Малечкова - Шторм Сандерс.

Напомним, также в квалификации в Праге играет Леся Цуренко, а Даяна Ястремская начнет свое выступление с основной сетки.

Ранее стала известна соперница Ястремской в первом круге турнира в Праге.