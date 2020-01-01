Стала известна соперница Ястремской в первом круге турнира в Праге

Украинка в первом круге сыграет против теннисистки из Румынии.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая занимает 25-е место в рейтинге WTA, примет участие в грунтовом турнире в Праге (Чехия).

Украинка сыграет в основной сетке турнира, а ее соперницей в первом круге стала представительница Румынии Ирина-Камелия Бегу, которая является 81-й ракеткой мира. Матч состоится в понедельник, 10 августа.

Ирина-Камелия Бегу Getty Images

Отметим, что это будет первая встреча теннисисток.

Напомним, сегодня, 8 августа, Даяна Ястремская проиграла Камиле Джорджи в 1/4 финала турнира в Палермо (Италия).