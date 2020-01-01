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Костюк и Цуренко уверенно стартовали в квалификации турнира в Праге

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Украинки добыли победы в своих первых квалификационных матчах.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк одержали победы в своих первых матчах квалификации турнира в Праге (Чехия).

Цуренко разобралась с представительнице Франции Осеан Доден, проиграв по ходу двух сетов только пять геймов. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6 в пользу украинки.

Что касается Костюк, то она без проблем обыграла немку Анну-Лену Фридсам. Украинка реализовала 7 из 13 брейкпоинтов, а ее соперница - 4 из 6.

Prague Open - International. Прага (Чехия). Грунт
10-16 августа 2020. Призовой фонд - 275 тысяч долларов
Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Осиан Доден (Франция) - 6:3, 6:2

Анна-Лена Фридсам (Германия) - Марта Костюк (Украина) - 2:6, 4:6

Во втором раунде квалификации Лесе предстоит сыграть против чешской теннисистки Барборы Паличовой, а Марта встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии.

Отметим, что в основе турнира в Праге выступит Даяна Ястремская, получившая четвертый номер посева.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия на US Open.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Марта Костюк, Прага, турнир, WTA
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