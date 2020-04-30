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Свитолина травмировала шею, танцуя для TikTok

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Украинка проходила лечение.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила травму шеи, об этом она рассказала в шоу Tennis United.

Теннисистка призналась, что получила травму, когда снимала танец для своего аккаунта в TikTok.

“Я повторяла этот танец несколько раз, хотя и не так много, как другие. Но я повредила шею, делая взмах волосами. Я так много раз это делала, что получила травму, мне пришлось около недели ходить к остеопату“, - сказала Свитолина.

Напомним, что Свитолина отказалась от участия на US Open.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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