Ястремская вылетела из турнира в Палермо

Украинка в сложном матче уступила 89-й ракетке мира.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская завершила свое выступление в Палермо.

В рамках 1/4 финала украинка встретилась с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (89-я ракетка мира).

Палермо. 1/4 финала.

Даяна Ястремская (Украина, 7) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 6:7 (5), 3:6

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Ястремская выполнила 8 подач на вылет и допустила 16 двойных ошибок.

Напомним, что Свитолина отказалась от участия на US Open