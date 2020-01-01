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Ястремская вылетела из турнира в Палермо

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Украинка в сложном матче уступила 89-й ракетке мира.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская завершила свое выступление в Палермо.

В рамках 1/4 финала украинка встретилась с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (89-я ракетка мира). 

Палермо. 1/4 финала.

Даяна Ястремская (Украина, 7) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 6:7 (5), 3:6

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Ястремская выполнила 8 подач на вылет и допустила 16 двойных ошибок.

Напомним, что Свитолина отказалась от участия на US Open

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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