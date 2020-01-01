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Две украинские теннисистки выступят на турнире в Праге

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Леся Цуренко и Марта Костюк выступят в Чехии.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк выступят в квалификации турнира серии WTA в Праге (Чехия).

Леся Цуренко (№139) в первом раунде отбора встретится с француженкой Осеан Доден (№116).

Марта Костюк, в свою очередь, (№141) сыграет с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (№106).

Отметим, что соревнования в Чехии пройдут с 10 по 16 августа.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия на US Open.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Марта Костюк, WTA
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Источник: btu.org.ua

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