Две украинские теннисистки выступят на турнире в Праге

Леся Цуренко и Марта Костюк выступят в Чехии.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк выступят в квалификации турнира серии WTA в Праге (Чехия).

Леся Цуренко (№139) в первом раунде отбора встретится с француженкой Осеан Доден (№116).

Марта Костюк, в свою очередь, (№141) сыграет с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (№106).

Отметим, что соревнования в Чехии пройдут с 10 по 16 августа.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия на US Open.