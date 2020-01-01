Ястремская: Рада, что прошла в четвертьфинал после такого долгого периода без турниров

Украинка сыграет в 1/4 турнира в Палермо.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала победу над француженкой Осеан Доден во втором круге турнира серии WTA в Палермо (Италия).

“Я очень рада, что прошла в четвертьфинал после такого долгого периода без турниров. Это был хороший матч, мы начали играть довольно поздно. Весь день мне нужно было оставаться собранной, чтобы сохранять позитивный настрой.

На корте мне хотелось сыграть так, чтобы закончить встречу как можно раньше. Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько это было возможно.

Я пробовала играть разнообразно, с резаными, укороченными, но лучше всего работали плоские удары. Возможно, мой стиль игры лучше подходит для харда или травы, но мне нравится играть и на грунте. В любом случае, на таком покрытии можно делать больше, чем на быстрых кортах“.

Украинка также высказалась о предстоящем матче с Камилой Джорджи в рамках 1/4 турнира.

“Будет классно сыграть против соперницы, которая тоже бьет плоско, учитывая и мой стиль игры. Я не могу делиться ключами к победе, но самый простой ответ - это придерживаться своего стиля игры, независимо от того, как играет соперница. Я могу внести поправки, добавить больше вариативности, но стиль в целом не изменится“, - цитирует спортсменку официальный сайт WTA.

Смотрите также видео обзор матча Ястремская - Доден.