Ястремская - Доден: видео обзор матча второго круга турнира в Палермо
Украинская теннисистка вышла в следующий раунд турнира.
В матче второго круга турнира в Палермо (Италия) украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Франции Осеан Доден.
Украинка выиграла в двух сетах, отдав сопернице всего лишь шесть геймов (6:2, 6:4).
Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Доден:
Отметим, что в третьем круге Ястремская сыграет против Камилы Джорджи из Италии.
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