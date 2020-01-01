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Ястремская - Доден: видео обзор матча второго круга турнира в Палермо

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Украинская теннисистка вышла в следующий раунд турнира.

Ястремская - Доден: видео обзор матча
Ястремская - Доден: видео обзор матча
Getty Images

В матче второго круга турнира в Палермо (Италия) украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Франции Осеан Доден.

Украинка выиграла в двух сетах, отдав сопернице всего лишь шесть геймов (6:2, 6:4).

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Доден:

Отметим, что в третьем круге Ястремская сыграет против Камилы Джорджи из Италии.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео обзор матча, Палермо, турнир
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