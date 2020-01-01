Ястремская - Доден: видео обзор матча второго круга турнира в Палермо

Украинская теннисистка вышла в следующий раунд турнира.

Ястремская - Доден: видео обзор матча Getty Images

В матче второго круга турнира в Палермо (Италия) украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Франции Осеан Доден.

Украинка выиграла в двух сетах, отдав сопернице всего лишь шесть геймов (6:2, 6:4).

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Доден:

Отметим, что в третьем круге Ястремская сыграет против Камилы Джорджи из Италии.