Ястремская без проблем вышла в третий круг в Палермо

Украинка продолжает выступление на турнире в Италии.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уверенно продолжает свое выступление на турнире в Палермо (Италия).

Во втором круге наша соотечественница сумела в двух сетах разобраться с представительницей Франции Осеан Доден, отдав по ходу матча только 6 геймов.

Украинка доминировала с первых минут поединка. По ходу встречи Ястремская оформила 11 эйсов и допустила 2 двойные ошибки.

Палермо. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Осеан Доден (Франция) - 6:2, 6:4

В следующем круге украинской теннисистке предстоит сыграть против Камилы Джорджи из Италии.

Отметим, что Ястремская также сыграет в парном разряде в Палермо.

Ранее сообщалось, что пять украинок заявились на US Open.