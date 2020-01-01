Надаль: US Open по-прежнему значимый турнир, несмотря на мое снятие
Испанец не выступит на Открытом чемпионате США.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о своем отказе от участия на US Open.
“Я не настолько высокомерен, чтобы заявлять, что US Open потерял в чем-то из-за моего снятия. Турнир по-прежнему очень большой и значимый. В то же время правдой является и то, что соревнования пропустят многие игроки, а сам турнир будет проводиться в особых условиях.
Тем не менее победитель US Open 2020 должен будет во всей мере считать и чувствовать себя чемпионом“, - приводит слова испанца журналист Том Эллнат на своей странице в Twitter.
Отметим, что Рафаэль Надаль принял решение не ехать в США из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина выступит на US Open.
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