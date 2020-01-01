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Кирьос: Я не уверен, что Australian Open состоится в следующем году

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Австралиец планирует пропустить турниры в Европе.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос не собирается выступать на соревнованиях в Европе в этом году.

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“Мало шансов, что я сыграю в Европе. Чесно говоря, они практически равны нулю. Я планирую использовать это время, чтобы находиться дома, тренироваться, быть с семьей и моими друзьями. Я просто буду вести себя ответственно и ждать, пока ситуация не улучшится.

Что касается Australian Open, я не уверен, что турнир состоится в 2021 году, учитывая пандемию в Мельбурне. Сейчас там непростые времена, к сожалению“, - приводит слова теннисиста The Daily Telegraph со ссылкой на Channel Nine.

Ранее спортсмен также заявил, что не выступит на US Open.

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Теги: теннис, Ник Кирьос
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