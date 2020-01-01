Переключиться на мобильную версию

Пять украинок заявились на US Open

Комментариев: 0
Украинские теннисистки приняли решение выступить на турнире Большого шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Вторым турниром Большого шлема в нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса станет US Open 2020, который пройдет в США в период с 31 августа по 13 сентября.

На эти соревнования заявились сразу пять украинских теннисисток. В основе выступят Даяна Ястремская (№25 WTA), Катерина Козлова (№89 WTA) и Катарина Завацкая (№105 WTA). Также защищенным рейтингом решила воспользоваться Катерина Бондаренко (№85 WTA SR).

В последний момент заявку на турнир отправила первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA). Таким образом, 9 представительниц топ-10 выступят в США. От участия отказалась первая ракетка мира Эшли Барти.

Отметим, что за неделю до крупнейшего турнира США Бондаренко, Козлова и Завацкая попробуют через квалификацию пройти на Western & Southern Open, который пройдет 21-28 августа в Нью-Йорке. В основе тут выступит Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская добыла важную победу в первом туре турнира в Палермо.

Поделись:
Теги: теннис, Большой шлем, Открытый чемпионат США по теннису, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Катерина Бондаренко, US Open, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь