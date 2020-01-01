Пять украинок заявились на US Open

Украинские теннисистки приняли решение выступить на турнире Большого шлема.

Вторым турниром Большого шлема в нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса станет US Open 2020, который пройдет в США в период с 31 августа по 13 сентября.

На эти соревнования заявились сразу пять украинских теннисисток. В основе выступят Даяна Ястремская (№25 WTA), Катерина Козлова (№89 WTA) и Катарина Завацкая (№105 WTA). Также защищенным рейтингом решила воспользоваться Катерина Бондаренко (№85 WTA SR).

В последний момент заявку на турнир отправила первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA). Таким образом, 9 представительниц топ-10 выступят в США. От участия отказалась первая ракетка мира Эшли Барти.

Отметим, что за неделю до крупнейшего турнира США Бондаренко, Козлова и Завацкая попробуют через квалификацию пройти на Western & Southern Open, который пройдет 21-28 августа в Нью-Йорке. В основе тут выступит Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская добыла важную победу в первом туре турнира в Палермо.