Ястремская добыла важную победу в первом туре турнира в Палермо
Украинка оказалась сильнее испанки.
В рамках турнира международной серии в Палермо украинка Даяна Ястремская встречалась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Украинка в двух сетах сумела обыграть свою соперницу.
Palermo Ladies Open (Палермо, Италия)
Даяна Ястремская (Украина) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:3, 6:4
Матч продлился один час 45 минут. За это время Ястремская совершила одну двойную ошибку, реализовала шесть брейк-поинтов, но не сумела выполнить ни одной подачи на вылет.
Что касается Соррибес-Тормо, то испанка допустила три двойных ошибки.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Отметим, что в следующем раунде Даяна сыграет с победительницей пары Тамара Зиданшек - Осеан Доден.
Напомним, что Костюк потерпела поражение в квалификации турнира в Палермо.
Полная версия правил