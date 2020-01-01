Ястремская добыла важную победу в первом туре турнира в Палермо

Украинка оказалась сильнее испанки.

В рамках турнира международной серии в Палермо украинка Даяна Ястремская встречалась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Украинка в двух сетах сумела обыграть свою соперницу.

Palermo Ladies Open (Палермо, Италия)

Даяна Ястремская (Украина) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:3, 6:4

Матч продлился один час 45 минут. За это время Ястремская совершила одну двойную ошибку, реализовала шесть брейк-поинтов, но не сумела выполнить ни одной подачи на вылет.

Что касается Соррибес-Тормо, то испанка допустила три двойных ошибки.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Отметим, что в следующем раунде Даяна сыграет с победительницей пары Тамара Зиданшек - Осеан Доден.

Напомним, что Костюк потерпела поражение в квалификации турнира в Палермо.