Фоньини пропустит US Open

Итальянец восстанавливается после травмы.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сыграет на турнире серии Мастерс в Цинциннати и US Open. Об этом сообщил его тренер Коррадо Бараззутти.

“Фабио знает, что ему нужно делать, чтобы быстрее восстановиться. Он очень упорно работает. Каждый день мы тренируемся по 4,5 часа. Думаю, через несколько недель он будет готов. После этого мы начнем работать в Риме, прежде чем он сможет выступить на турнире в Кицбюэле. Если все будет хорошо, Фоньини сыграет там. Пока мы уверены в успехе, ведь все идет по плану.

Фабио помогает то, что рядом с ним жена и дети. Это хорошо влияет на его восстановление. Здорово, что он решил проблемы с голеностопами. Для него это было серьезным препятствием. Теперь он спокоен и удовлетворен“, - цитирует тренера La Gazzetta dello Sport.

Ранее Фоньини заявлял, что не хочет играть без зрителей.