Костюк потерпела поражение в квалификации турнира в Палермо

Украинка уступила представительнице России.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в основную сетку турнира серии WTA в Палермо (Италия), в полуфинале отбора уступив россиянке Людмилой Самсоновой.

Palermo Ladies Open, квалификация, полуфинал

Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (Россия) - 6:4, 4:6, 3:6

Матч продолжался два с половиной часа. За это время украинка реализовала шесть брейк-поинтов, а ее соперница - восемь.

Ранее Марта Костюк одержала победу над Даниэлой Сегель.