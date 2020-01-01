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Костюк потерпела поражение в квалификации турнира в Палермо

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Украинка уступила представительнице России.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в основную сетку турнира серии WTA в Палермо (Италия), в полуфинале отбора уступив россиянке Людмилой Самсоновой.

Palermo Ladies Open, квалификация, полуфинал
Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (Россия) - 6:4, 4:6, 3:6

Матч продолжался два с половиной часа. За это время украинка реализовала шесть брейк-поинтов, а ее соперница - восемь.

Ранее Марта Костюк одержала победу над Даниэлой Сегель.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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