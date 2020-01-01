Цуренко: Многие люди пишут мне ужасные пожелания после матчей

Украинка призналась, что блокирует хейтеров.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о негативных сообщениях от болельщиков.

“Очень много людей, которые пишут после матчей - проигранных или даже выигранных, что я сдала тот матч, что я его продала, сыграла не так, как он ожидал. Это все сопровождается, конечно, плохими, очень плохими словами и просто ужасными пожеланиями.

Я блокирую, даже не задумываясь. Как только вижу первое плохое слово - блок. Я двоим отписывала: “Вижу, ты расстроился, ну продолжай писать все, что хочешь мне сказать“. А он мне дальше, что я такая-то и такая. Я продолжала свое и это заканчивалось одним и тем же: “Я теперь твой фанат и буду болеть за тебя“, - в интервью Суспільне Спорт.

Ранее Леся Цуренко рассказала о своих целях.