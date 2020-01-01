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Муратоглу: Нельзя превращать US Open в чемпионат США

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Известный специалист отметил, что ситуация в Нью-Йорке улучшается.
Патрик Муратоглу
Патрик Муратоглу
Getty Images

Патрик Муратоглу, тренер экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, высказался о сложностях вокруг проведения US Open в этом году.

“Если будет карантин, это означает, что игроки не смогут выступить в Мадриде и Риме. Но если они не могут сыграть в Мадриде и Риме и попадут под карантин, то будут вынуждены просто сидеть дома две недели перед грунтовым турниром Большого шлема. Это просто безумие.

Я вижу, что ситуация в Нью-Йорке улучшается. Но в то же время я думаю обо всех ограничениях в связи с переездами. Сейчас на многие вопросы нет ответов. Это ставит возможность проведения US Open под сомнение. Если нам дадут ответы, хотя я понимаю, что это нелегко, то шансы на проведение турнира повысятся.

А как насчет южноамериканцев? Им уже разрешили путешествовать или нет? А австралийцы? Нельзя превращать US Open в чемпионат США. Нам нужно знать“, - приводит слова Муратоглу Reuters.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина приняла решение пропустить Открытый чемпионат США.

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Теги: теннис, Патрик Муратоглу, Открытый чемпионат США, US Open
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