Конта: Все указывает на то, что US Open состоится

Организаторы не собираются отказываться от соревнований.

Член Совета игроков WTA Йоханна Конта прокомментировала ситуацию вокруг проведения Открытого чемпионата США. Отметим, что турнир находится под угрозой срыва из-за тяжелой ситуации в стране в контексте пандемии коронавируса.

“У нас не было заседаний совета в течение нескольких недель. Но сейчас все указывает на то, что турнир состоится. С учетом той информации, которая у меня есть, могу сказать, что турнир, вероятно, пройдет“, - цитирует британскую теннисистку Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.