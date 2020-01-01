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Переболевший коронавирусом Димитров: Не уверен, что смогу восстановиться к US Open

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Болгарин сомневается, что его организм выдержит такую нагрузку.
Григор Димитров
Григор Димитров
Getty Images

Болгарский теннисист Григор Димитров, который недавно переболел COVID-19, не уверен в своем участии в Открытом чемпионате США.

“Не уверен, что смог восстановиться так быстро, чтобы лететь в США. Не уверен, что смогу настроиться на нужный режим. Прошло всего десять дней с тех пор, как вновь встал на ноги.

Планы поехать на US Open амбициозны. Но не знаю, как будет реагировать организм. Планирую продолжать подготовку. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В то же время у меня хороший психологический настрой, чтобы это все преодолеть“, - приводит слова Димитрова Tennis World USA.

Ранее Доминик Тим выразил неуверенность в том, что US Open состоится.

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Теги: теннис, Григор Димитров, US Open, Открытый чемпионат США
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