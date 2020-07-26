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Вторая ракетка мира снялась с турнира в Палермо

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Симона Халеп не выступит в Италии.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Вторая ракетка мира Симона Халеп снялась c турнира в Палермо из-за новых правил итальянского правительства, по которым люди, прибывающие в Италию из Болгарии и Румынии, должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

“К сожалению, мы узнали о решении второй ракетки мира сняться с турнира в Палермо. Мы были настроены оптимистично, проинформировали команду Халеп, что профессиональные теннисисты не обязаны отправляться на карантин.

Местный эксперт в области здравоохранения отправил Халеп официальное сообщение с объяснением, почему указ Министерства здравоохранения не будет применяться в случае спортсменов. Тем не менее нам сообщили только об окончательном решении, сведя на нет все наши усилия. Мы глубоко опечалены“, - сказано в заявлении директора турнира Оливьеро Пальмы на официальном сайте соревнований.

Напомним, турнир в Палермо (Италия) станет первым для WTA-тура после возобновления сезона, который в марте был прерван из-за пандемии коронавируса.

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Теги: теннис, Симона Халеп, Палермо, WTA
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