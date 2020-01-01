Свитолина в купальнике порадовала фанатов сексуальным танцем
Украинская теннисистка проводит отпуск на Лазурном берегу.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина отправилась на отдых на Лазурный берег, где весело проводит время.
Спортсменка постоянно радует поклонников фотографиями с отпуска, а теперь записала для фанатов сексуальный танец в купальнике, который опубликовала в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина потерпела поражение в матче за третье место на турнире в Берлине.
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