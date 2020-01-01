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Свитолина в купальнике порадовала фанатов сексуальным танцем

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Украинская теннисистка проводит отпуск на Лазурном берегу.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отправилась на отдых на Лазурный берег, где весело проводит время.

Спортсменка постоянно радует поклонников фотографиями с отпуска, а теперь записала для фанатов сексуальный танец в купальнике, который опубликовала в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина потерпела поражение в матче за третье место на турнире в Берлине.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, танец
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