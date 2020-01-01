Тим: Не уверен, что US Open состоится

Австриец планирует поехать в США.

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свою победу на выставочном турнире bett1ACES в Берлине (Германия), где он обыграл итальянца Янника Синнера (6:4, 6:2).

“Наверное, это был мой лучший матч за все время перерыва из-за коронавируса. Не понимаю, откуда взялся прогресс, но все было идеально: я чувствовал каждый мяч - прием, подачу, на задней линии. Очень доволен, наверное, за последние четыре месяца это была моя лучшая игра.

Надеюсь, что моим следующим турниром будет US Open. Я все еще не до конца уверен, что он состоится, но планирую поехать в США в середине или конце августа. Если турнир состоится, то вернется нормальный тур, на что мы все надеемся.

Надеюсь, это был мой последний выставочный матч ближайшее время“, - цитирует Тима Eurosport.

Напомним, что старт US Open запланирован на 31 августа.