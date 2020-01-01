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Немецкий теннисист: Cейчас сезон не стоит возобновлять

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Филипп Кольшрайбер отметил, что теннисисты хотят играть.
Филипп Кольшрайбер
Филипп Кольшрайбер
Getty Images

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал ситуацию вокруг возобновления сезона.

“Большая часть меня говорит, что сейчас сезон не стоит возобновлять. Особенно на территории США. Сколько положительных тестов на коронавирус игроки должны будут сдать, прежде чем US Open отменят? 5? 10?

Мы все знаем, что COVID-19 распространяется моментально и бесконтрольно, словно лесной пожар. Конечно, мы все хотим снова играть. Но не знаю, имеет ли смысл возобновление сезона в условиях пандемии“, - приводит слова Кольшрайбера Augsburger Allgemeine

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.

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Теги: теннис, Открытый чемпионат США, US Open, Филипп Кольшрайбер
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