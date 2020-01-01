Немецкий теннисист: Cейчас сезон не стоит возобновлять

Филипп Кольшрайбер отметил, что теннисисты хотят играть.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал ситуацию вокруг возобновления сезона.

“Большая часть меня говорит, что сейчас сезон не стоит возобновлять. Особенно на территории США. Сколько положительных тестов на коронавирус игроки должны будут сдать, прежде чем US Open отменят? 5? 10?

Мы все знаем, что COVID-19 распространяется моментально и бесконтрольно, словно лесной пожар. Конечно, мы все хотим снова играть. Но не знаю, имеет ли смысл возобновление сезона в условиях пандемии“, - приводит слова Кольшрайбера Augsburger Allgemeine.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.