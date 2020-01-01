Переключиться на мобильную версию

Севастова - о победе над Свитолиной: С Элиной никогда нельзя расслабляться

Комментариев: 0
Латвийка призналась, что победа далась ей непросто.
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
Getty Images

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова высказалась о разгромной победе над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале выставочного турнира в Берлине (Германия).

“Невзирая на результат, матч выдался тяжелым и выматывающим с точки зрения физики. С Элиной всегда так - расслабляться никогда нельзя, бороться нужно на каждый розыгрыш.

Да, были некоторые розыгрыши, где ошибалась или же я играла великолепно, но в целом было непросто. Я была вынуждена много работать, победа не пришла просто так. Я была вынуждена играть много длинных розыгрышей, но я работала каждую минуту и результат пришел“, - приводит слова Севастовой официальный сайт WTA

Напомним, Элина Свитолина проиграла Анастасии Севастовой со счетом 1:6, 1:6.

 

Поделись:
Теги: теннис, Анастасия Севастова, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь