Севастова - о победе над Свитолиной: С Элиной никогда нельзя расслабляться

Латвийка призналась, что победа далась ей непросто.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова высказалась о разгромной победе над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале выставочного турнира в Берлине (Германия).

“Невзирая на результат, матч выдался тяжелым и выматывающим с точки зрения физики. С Элиной всегда так - расслабляться никогда нельзя, бороться нужно на каждый розыгрыш.

Да, были некоторые розыгрыши, где ошибалась или же я играла великолепно, но в целом было непросто. Я была вынуждена много работать, победа не пришла просто так. Я была вынуждена играть много длинных розыгрышей, но я работала каждую минуту и результат пришел“, - приводит слова Севастовой официальный сайт WTA.

Напомним, Элина Свитолина проиграла Анастасии Севастовой со счетом 1:6, 1:6.