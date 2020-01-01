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Свитолина крупно уступила Севастовой в полуфинале выставочного турнира в Берлине

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Украинка потерпела поражение от 43-й ракетки мира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал хардового этапа выставочного турнира в Берлине (Германия).

Украинка, которая на данный момент занимает 5-е место в рейтинге WTA, потерпела крупное поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой (№43 WTA). Латвийка разгромила украинку со счетом 6:1, 6:1.

Стоит отметить, что в рамках первого этапа турнира, который проходил на травяном покрытии, Свитолина обыграла Севастову.

Отметим, что во втором полуфинале 12-я ракетка мира Петра Квитова обыграла Андрею Петкович (№87).

Bett1 Aces. Крытые корты, хард. Полуфинал
Берлин, Германия

Элина Свитолина - Анастасия Севастова - 1:6, 1:6

Петра Квитова - Андреа Петкович - 3:6, 6:4, 10:5

Таким образом, в финале встретятся Квитова и Севастова.

Напомним, Элина Свитолина стала победительницей первого этапа турнира в Берлине, обыграв в финале Петру Квитову.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Берлин, выставочный турнир, Анастасия Севастова
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