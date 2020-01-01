Свитолина крупно уступила Севастовой в полуфинале выставочного турнира в Берлине

Украинка потерпела поражение от 43-й ракетки мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал хардового этапа выставочного турнира в Берлине (Германия).

Украинка, которая на данный момент занимает 5-е место в рейтинге WTA, потерпела крупное поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой (№43 WTA). Латвийка разгромила украинку со счетом 6:1, 6:1.

Стоит отметить, что в рамках первого этапа турнира, который проходил на травяном покрытии, Свитолина обыграла Севастову.

Отметим, что во втором полуфинале 12-я ракетка мира Петра Квитова обыграла Андрею Петкович (№87).

Bett1 Aces. Крытые корты, хард. Полуфинал

Берлин, Германия

Элина Свитолина - Анастасия Севастова - 1:6, 1:6

Петра Квитова - Андреа Петкович - 3:6, 6:4, 10:5

Таким образом, в финале встретятся Квитова и Севастова.

Напомним, Элина Свитолина стала победительницей первого этапа турнира в Берлине, обыграв в финале Петру Квитову.