Муратоглу: Если Надаль и Джокович не приедут на US Open, шанс получат Тим и Медведев
Тренер отметил, что для игроков из Европы никаких ограничений на въезд в США нет.
Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу назвал главных фаворитов Открытого чемпионата США.
“Для европейцев никакого ограничения на въезд в США нет. Если Надаль и Джокович все же откажутся ехать на US Open, то реальные шансы на трофей появятся у Медведева и Тима.
Я слышал, что Рафа на первое место ставит участие в Ролан Гаррос. Что ж, посмотрим, кого он обыграет в финале на этот раз“, - приводит слова Муратоглу Ubitennis.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что пропустит Открытый чемпионат США.
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