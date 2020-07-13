Муратоглу: Если Надаль и Джокович не приедут на US Open, шанс получат Тим и Медведев

Тренер отметил, что для игроков из Европы никаких ограничений на въезд в США нет.

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу назвал главных фаворитов Открытого чемпионата США.

“Для европейцев никакого ограничения на въезд в США нет. Если Надаль и Джокович все же откажутся ехать на US Open, то реальные шансы на трофей появятся у Медведева и Тима.

Я слышал, что Рафа на первое место ставит участие в Ролан Гаррос. Что ж, посмотрим, кого он обыграет в финале на этот раз“, - приводит слова Муратоглу Ubitennis.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что пропустит Открытый чемпионат США.