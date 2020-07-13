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Муратоглу: Если Надаль и Джокович не приедут на US Open, шанс получат Тим и Медведев

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Тренер отметил, что для игроков из Европы никаких ограничений на въезд в США нет.
Патрик Муратоглу
Патрик Муратоглу
Getty Images

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу назвал главных фаворитов Открытого чемпионата США.

“Для европейцев никакого ограничения на въезд в США нет. Если Надаль и Джокович все же откажутся ехать на US Open, то реальные шансы на трофей появятся у Медведева и Тима.

Я слышал, что Рафа на первое место ставит участие в Ролан Гаррос. Что ж, посмотрим, кого он обыграет в финале на этот раз“, - приводит слова Муратоглу Ubitennis. 

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что пропустит Открытый чемпионат США.

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Теги: теннис, Патрик Муратоглу, US Open, Открытый чемпионат США, Рафаэль Надаль, Новак Джокович
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