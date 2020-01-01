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Квитова: Не представляю, как можно играть на турнире Большого шлема без болельщиков

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Теннисистка не хочет пропускать Открытый чемпионат США.
Петра Квитова
Петра Квитова
Getty Images

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, планирует ли она участвовать на US Open.

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“Я знаю несколько игроков, которые точно не поедут на US Open с теми ограничениями, которые планируются. Я все еще думаю, как все это будет выглядеть, какие меры предосторожности введут, сколько людей мы сможем брать с собой и отправимся ли на карантин.

Не представляю, как можно играть на турнире Большого шлема без болельщиков.

Если все будет в порядке, я однозначно отправлюсь в США, но по-прежнему есть шанс, что я не поеду. Решу, когда все узнаю“, - цитирует чешку BBC.

Напомним, что старт US Open запланирован на 31 августа.

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Теги: теннис, Петра Квитова, US Open, Открытый чемпионат США
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